الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

في تطور سريع وغير متوقع لأزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، أصدر الأهلي بيانًا اليوم يعيد فيه الازمة إلى المربع صفر بعد فشل محاولات الحل الودية التي جرت مؤخرًا.

حكاية صفعة ألهبت الأزمة

في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بسبب احتكاك بين اللاعبين بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وبادر حسين الشحات بصفع محمد الشيبي بعد استفزاز الأخير له، مما تسبب في تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الأزمة على أرض الملعب.

صلح في ممر غرف الملابس

وبعد خروج الفريقين من الملعب، حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في وجود هاني سعيد إداري الفريق وعدد من لاعبي بيراميدز.

شكوى في القضاء المدني

وفي تلك الأثناء ظن الجميع انتهاء الأزمة لكن الأمر اتخذ منحي آخر بعد تقدم الشيبي بشكوى ضد الشحات في القضاء المدني، وتقرر إحالة حسين الشحات نجم النادي الأهلي الي محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والترويع.

ويعتبر لاعب بيراميدز بهذه الطريقة مخالفًا للوائح الفيفا التي تمنع اللاعبين من اللجوء للقضاء في المشاكل الخاصة بلعبة كرة القدم.

عقوبات لـ اللاعبين

وإلى جانب مثول اللاعبين للتحقيق في النيابة وسماع أقوالهما، وقع النادي الأهلي، عقوبة قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.

على جانب آخر، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.

وأكد اتحاد الكرة أنه بناء علي لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " اللتين تحظران اللجوء إلي المحاكم المدنية، تقرر إحالة اللاعب للجنة الانضباط لمخالفة اللوائح.

تهديد بالحبس ومنع من السفر

عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية علق على إحالة حسين الشحات نجم النادي الأهلي للمحاكمة في ازمة صفع محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز، عبر " X" قائلًا: مجلس ادارة الاتحاد كان يجب أن يصعد للكاف والفيفا منذ بداية توجه اللاعب محمد الشيبى للقضاء المدنى.

وتابع: يجب على مجلس الادارة إبلاغ لجنة الاتحادات فى الكاف والفيفا والفيفا يملك الأدوات لإيقاف اللاعب وإجباره على سحب الشكوى وأيضا توجيه تحذير للنادى المسئول وقد يصل الأمر لسحب رخصة مزاولة النادى لأن ما يحدث مخالفة للقانون الأساسى للفيفا.

وأضاف: الأهلى تأخر فى التحرك لدى الفيفا وقد يصل الأمر لمنع اللاعب من السفر وقد يكون النادى مقبل على مباراة خارجية ويقع الضرر على النادى فى النهاية.

خطاب الأهلي لـ اتحاد الكرة

وطلب النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.

جاء ذلك في خطاب أرسله النادي إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر، وكان نص الخطاب كالآتي:

(نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، التي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ ٤-١-٢٠٢٤ على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات - الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين).