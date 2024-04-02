اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة اسبلاش للخدمات البترولية وهي شركة مساهمة للجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة "شركة أسبلاش للخدمات البترولية اختلس 6 شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر ۲۲۹,۱۱۰ جنيها، و۱۱۷۹ دولار والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن تسلم تلك الشيكات من شركة SGS ايجيبت بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدي البنك التجاري الدولي، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها.