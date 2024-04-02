أنجب منها طفلا.. إحالة المتهم في قضية الفتاة ندى إلى الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية المتهم بهتك عرض الطفلة ندى الي محكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها الطفلة بغير رضاها، والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، إذ ارتأي في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته، بأن استغل ترددها علي محل إقامته واستعمل فارق البنيان الجسدي بينهما، مهدداً إياها بالإيذاء إذ لم تنصاع لأوامره فجردها من ملابسها وبث الرعب والفزع في نفسها وشل مقاومتها فأذعنت له رغماً عن إرادتها فتمكن منها وأورى عن سوءته وأقام علاقة كاملة إلي أن أنجب منها طفلاً ثبت نسب له علي النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.