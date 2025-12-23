انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 0.3% في أكتوبر



انكمش الاقتصاد الكندي بشكل حاد في أكتوبر، نتيجة تراجع النشاط الصناعي الذي أدى إلى انخفاض حاد في أداء الصناعات الإنتاجية.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس شامل للسلع والخدمات المنتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد، انخفض بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، ليصل إلى 2.326 تريليون دولار كندي، أي ما يعادل 1.692 تريليون دولار أمريكي.

ويُعد هذا الانخفاض، وهو الأكبر منذ ديسمبر 2022، متوافقًا مع التقدير الأولي السابق للهيئة، ويعكس نمو النشاط الصناعي بنسبة 0.2% في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.

وأشارت الهيئة إلى أن المعلومات الأولية تُشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر.