إتاوات وتهديد بالسلاح .. إحالة فتوات شارع الهرم للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية (الفتوات) الثلاثة المتهمين بإطلاق النار في شارع الهرم لفرض السيطرة على أصحاب المحلات لمحكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبل قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير محل إقامة المجني عليه الأول - بحيلة انطلت عليه - مفتعلين معه شجارا ، مشهرين أسلحتهم النارية – محل التهم سابقة الوصف - مطلقين منها أعيرة نارية في الهواء ، ليفرضوا سطوتهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في نفوس سكان المنطقة وأصحاب المحلات.