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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إضافة 3500.. زيادة وجبات السحور بالجامع الأزهر إلى 8500 وجبة

وجبات الجامع الأزهر
وجبات الجامع الأزهر

يوزع الجامع الأزهر في الليلة الرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، 3500 وجبة سحور على رواد الجامع الأزهر.

ورفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، وأكملت إدارة الجامع  جاهزيتها، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة.

وعملت الإدارة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار التي تخطى عددها الخمسة آلاف وجبة يوميا، إضافة إلى 3500 وجبة سحور للمصلين، إلى غير ذلك من الخدمات التي يشرف عليها فضيلة وكيل الأزهر بنفسه في إطار البرنامج ‏العلمي والدعوي للجامع تحت ‏رعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏ 

كما أعد الجامع الأزهر جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (130 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر-  30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

الجامع الازهر وجبة سحور شهر رمضان

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إضافة 3500.. زيادة وجبات السحور بالجامع الأزهر إلى 8500 وجبة


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