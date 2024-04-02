برلمانية: خطاب الرئيس أمام النواب بمثابة عهد جديد لمزيد من الإنجازات

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، إن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن بدء فترة رئاسية جديدة، بمثابة عهد جديد من الانجازات فى مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.



وأضافت النائبة أمل سلامة أن الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة فى علاقات مصر الخارجية وحماية الأمن القومى ومقدرات الوطن، وأيضا على الصعيد السياسى والاقتصادى، فضلا عن إجراءات الحماية الاجتماعية.



وأوضحت أن الخطاب تضمن عددا من الرسائل المهمة فى مقدمتها أن تقدم الوطن وتطوره وعبوره لجميع الأزمات والتحديات التى تواجه البلاد، يرتكز بشكل أساسى على وحدة وتماسك الشعب المصرى، وأن الدولة قادرة على حماية وصون الأمن القومى، فى ظل الاضطرابات والصراعات التى تشهدها المنطقة والعالم.



وأضافت النائبة أمل سلامة أن خطاب الرئيس تضمن إصرارا من جانب القيادة السياسية لتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، من خلال مسيرة البناء والتنمية، بما يحقق حياة كريمة لجميع المصريين، وأن تحظى مصر بمكانتها العظيمة بين الأمم.



وتابعت بأن خطاب الرئيس تضمن رسالة طمأنة للقطاع الخاص، بتعزيز دوره كشريك أساسى فى قيادة التنمية، مع إعطاء الاولوية للتصنيع المحلى من أجل زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن التأكيد على تحقيق الأمن الغذائى، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية.



وأشادت النائبة أمل سلامة بتعهد الرئيس استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى تم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن تنفيذ التوصيات تعد الضمانة الوحيدة لنجاح آليات الحوار الوطنى، وتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.



كما أشارت النائبة أمل سلامة إلى أهمية أعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، وانجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى العصر الحديث، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج " سكن لكل المصريين" الى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.