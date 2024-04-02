قفلت السكة في وشي.. طارق فؤاد يكشف ما فعلته شيرين عبدالوهاب معه

تحدث المطرب و الملحن طارق فؤاد، خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عن علاقته وخلافه مع الفنانة شيرين وقفلها الهاتف فى وجهه، قائلا: “الحوار حصل من زمان وهي صالحتني وأنا لحنت الأغنية ليها وأخدت أحسن أغنية عربية”.

وأضاف طارق فؤاد: “ أما قفلت السكة فى وشي كانت ساعتها أصبحت نجمة كبيرة وكان عيد ميلادي ساعتها.. وساعتها صديقي قالي هتكلم مع شيرين قولتله خليها تكلمني وتعيد عليا من أجل أن أتباهي بها.. وفجأة لقيتها وهو بيكلمها قفلت السكة وأنا قلبي اتوجع”.

وتابع طارق فؤاد: “مش شايل منها خالص وبحبها.. وكان الموقف بايخ وزعلت واتكسفت.. وقولت ممكن كان عندها ظروف.. وهي بررلتلي بعد ذلك وقالتلي حقك عليا ومش هعمل كدا تاني".