مدحت صالح تخلى عني.. طارق فؤاد ينهار من البكاء بسبب مرضه

قال الملحن طارق فؤاد، خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية بسمة وهبة “مدحت صالح كان كدا كدا هيغني بيا أو من غيري.. وهو من أحب الأصوات لقلبي وأنا محدش بينافسني خالص وأنا فى مكان تاني لوحدي”.

وأضاف طارق فؤاد: “مدحت ممكن يكون نجوميته أكبر مني بكتير وهذا لا يقل مني وأنا أفرح جدا.. وزعلان منه لأنه عندما طلع فى برنامج مع أنغام قلب الحقائق وقال لها أنه هو وعماد عبد الحليم لا يفترقوا أيام المدرسة.. راحت أنغام سألته الله وطارق فؤاد قال لها أه كان معانا”.

وتابع طارق فؤاد: “لا هو اللي كان معانا .. وهي اللي فكرته فى الآخر ودا زعلني جدا.. وزعلت أنه تجاهلني.. وهو عمره ما قال الحقيقة أنه قالي أنه عايز يغني وهذا لن يقلل منه.. وفى فترة مرضي مسألش عليا خالص.. لأن صوتي فقد مرة واحدة.. وهناك الكثير تخلوا عني وكنت لوحدي ورجعلي صوتي عندما مدحت سيدنا النبي”.