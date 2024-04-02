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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ: الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استمرارية في معدلات النجاح والإنجازات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال النائب إيهاب أبوكليلة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج بالشكل الذي يليق بعراقة الدولة المصرية، وتاريخها الطويل، حيث أعلن الرئيس اليوم بدء ولاية جديدة ستشهد استمرارية في معدلات النجاح والإنجازات التي يحققها الرئيس رغم التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع، مؤكدًا أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي هي بداية فصل جديد من تاريخ الوطن.

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وأشار أبوكليلة إلى أن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، غير مسبوقة وفي جميع المجالات، وجاء حفل التنصيب اليوم إيذانا ببدء حقبة جديدة تستمر معها مسيرة الإنجازات والبناء والتنمية في كافة المجالات.

 

وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي اليوم عقب أدائه اليمين الدستورية، يعكس قوة الدولة المصرية، يدشن انطلاقة جديدة للدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإسكندرية بصفة خاصة، حققت خلال السنوات الأخيرة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة فى التنمية والتعمير، إلى جانب امتلاك بنية تحتية عصرية متطورة، ومناطق اقتصادية واعدة، بما يجعلها دولة جاذبة للاستثمارات وقادرة على النمو الكفء والمستدام.

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