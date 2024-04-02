برلماني: المرحلة المقبلة تشهد انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب خالد شلبي عضو مجلس النواب أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، إن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، غير مسبوقة وفي جميع المجالات، وجاء حفل التنصيب اليوم إيذانا ببدء حقبة جديدة تستمر معها مسيرة الإنجازات والبناء والتنمية في كافة المجالات.

أضاف شلبي أننا نشهد اليوم انطلاقة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول في الحكم ركز على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشة الخاصة للمصريين سواء عبر تكافل وكرامة أو مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات المرتبات والمعاشات.سياسة الرئيس تنحاز دائما للمواطن البسيط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق النهضة المصرية، مؤكدة أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت مصر ضمن الوجهات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في العالم، وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وتقديم فرص واعدة للمستثمرين، مشيدًا بخطاب الرئيس السيسي اليوم والذي حمل العديد من رسائل الطمأنينة للمواطنين، وكشف عن توجه سياسة وإستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة.