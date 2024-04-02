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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

الجوع
الجوع

يسعى الكثير من الناس إلى تحسين صحتهم ونمط حياتهم من خلال تناول المكملات الغذائية لزيادة الطاقة، فبعض هذه الأدوية تسبب الجوع أثناء الصيام، وتزيد الرغبة الشديدة في الأكل عند أخذها فى توقيت خاطئ .

ووفقا لما جاء فى موقع “Health” نعرض لكم أهم المكملات الغذائية التي قد تسبب الجوع الشديد خلال الصيام في الأكل عند أخذها فى السحور:

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الكروم

يعد الكروم من المكملات التى تعمل على تحسين امتصاص السكر في الدم، مما قد يسبب هبوطًا في مستويات السكر في الدم لاحقًا، مؤديًا إلى زيادة الجوع.

الميلاتونين: 

يساعد الميلاتونين على تنظيم النوم، لكن قد يسبب زيادة الشهية والجوع خلال ساعات الصيام فى رمضان.


المنشطات:

 تستخدم المنشطات لزيادة الطاقة والقدرة على التحمل لكن قد تسبب زيادة الشهية والجوع الشديد.


بعض مضادات الاكتئاب: 

 تسبب بعض مضادات الاكتئاب زيادة الشهية والجوع الشديد كأثر جانبي لذا يفضل أخذها بعيدا عن السحور .

الاكتئاب
الاكتئاب
الجوع الجوع الشديد ادوية تسبب أدوية الإكتئاب مستويات السكر في الدم مضادات الاكتئاب

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