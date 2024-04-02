بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب ولن يكون كذلك

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد ليس في حالة حرب وسيبقى على هذا النحو، لكنه دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للكتلة.

واوضح بوريل في مقابلة مع تلفزيون لا سيكستا: "هناك حرب مستمرة في أوروبا الشرقية، ولا يبدو أنها تقترب من نهايتها"، لافتا إلى أنه يجب على أوروبا أن تدرك أن السلام الذي تم التوصل إليه بين الدول هو استثناء.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "هذا عالم عنيف، نحن لسنا في حالة حرب ولن نكون كذلك".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التفكير في تعزيز قدراته الدفاعية، مضيفا: "لو كنا في حالة حرب، لكنا نتحدث عن الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي دربت أكثر من 40 ألف جندي أوكراني خلال العام الماضي.