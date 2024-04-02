بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية بسوريا.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس

دعا الاتحاد الأوروبي ، اليوم الثلاثاء، إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق السورية وحذر من أي تصعيد بعد تعهد طهران بالانتقام.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: “في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم للغاية إظهار ضبط النفس لأن المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد”.



وتعد عمليات القتل هذه أهم ضربة ضد الحرس الثوري الإيراني منذ أن اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عام 2020.