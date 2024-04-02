عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية بسوريا.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس

صدى البلد

دعا الاتحاد الأوروبي ، اليوم الثلاثاء، إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق السورية وحذر من أي تصعيد بعد تعهد طهران بالانتقام.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: “في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم للغاية إظهار ضبط النفس لأن المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد”.

وتعد عمليات القتل هذه أهم ضربة ضد الحرس الثوري الإيراني منذ أن اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عام 2020.

اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الإيراني الانتقام الأوروبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد: ندرك حجم صعوبات الأوضاع في غزة

بولندا تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد استهداف متطوعي الإغاثة الدوليين في غزة

إصابة ثلاثة أطفـ ال في حادث إطلاق نار بمدرسة بفنلندا

مصر تدين هجوم الاحتلال لاستهداف موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة حانين جنوبي لبنان

لتفقد المشروعات التنموية الكبيرة.. رئيس منظمة الروتاري الدولي يبدأ زيارته للقاهرة

بسبب روسيا..الاتحاد الأوروبي يعلق رحلات طيران شركة تركية عبر أجوائه

ترشيحاتنا

دعاء 23 رمضان للرزق وصلاح الحال.. ردده قبل المغرب بدقائق

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي.. وكاشف لخطة الدولة المستقبلية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو : يضحي بأبنائنا

حادث خطير.. جيش الاحتلال يقدم التعازي بعد غارته على موظفي الإغاثة في غزة

تعهدات جديدة للمصريين.. كلمة تاريخية للرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية.. فماذا قال؟

رئيس مجلس النواب للسيسي: نعاهدكم على دعم البناء والتنمية بكل إخلاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ