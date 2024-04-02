ميكيسوني يزين قائمة سيمبا لمواجهة الأهلي الجمعة

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لسيمبا التنزاني، قائمة الفريق التي تصل القاهرة خلال ساعات، لخوض لقاء الأهلي، الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر لويس ميكيسوني لاعب الأهلي الأسبق، قائمة سيمبا، إلى جانب الزامبي تشاما أحد عناصر الخبرة بالفريق التنزاني.

واختتم سيمبا تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء الأهلي، حيث يبحث عن تعويض خسارته بهدف دون رد على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد وعلي سالم وحسين أبيل.

الدفاع: شاموري كابومبي - مويندا- ديفيد دوش- محمد حسين - إينونجا- شي فوندا مالوني - كينيدي جوما - حسين كازي.

وسط الملعب: باباكار سار - ساديو كانوتيه - فابريس نجوما - مزاميرو ياسين- عبد الله هاميسي - سعيدو ناتا بازونيكا – كابو دينيس- لويس ميكيسوني - كلاوتس تشاما – إيسومبا أونانا.

الهجوم: با أوماي جوبي- فريدي مايكل.