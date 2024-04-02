الكدب ملهوش رجلين والكداب نساي.. هل ده صح؟

من أشهر التقاليد التي يطلقها البعض بغرض الدعابة مع الآخرين مع بداية شهر أبريل يبدأ البعض بإطلاق الأكاذيب، ولكن الكذب بكل أنواعه يؤثر علي صحتك النفسية بشكل مبالغ.

كثير منا يردد الكثير من الجمل، دون معرفة أصلها أو حتى الموقف التي قيلت فيه، لكن معناها يوافق الحدث الذي يجعلك تستخدمه فيه، ومن ضمن تلك الجمل، "الكذب مالوش رجلين".

هو تعبير حسن يعني أن الباطل أو الظلم ليس له قدمان يسير بهما، فيظهر على حقيقته فورًا، وتقال أيضًا "الحرامي ملوش رجلين"، ويأتي ذلك المثل على عكس الأول، أي أنه عندما يظهر الحرامي ويكشف عن سرقته، فهو سريع الفرار.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين عن الكذب وقال أحدهم إنه يكتشف الكذب بسهولة، وأنها أكثر صفة مكروهة والبعض الآخر لا يتحدثون مع الأشخاص الكاذبين مرة أخرى.





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