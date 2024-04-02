طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

يعد الكحك الناعم من أكلات عيد الفطر الأساسية ولكن تكلفة شرائه جاهزا باهظة جدا ففي بعض الأماكن تجاوزت الف جنيه للكيلو.

نقدم لكم طريقة عمل الكحك الناعم بالسكر بتكلفة أرخص من المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد .

مقادير الكحك الناعم :

ربع كيلو سمنة بلدي

400 جم دقيق

80 جم نشا

رشة ملح

ملعقة كبيرة ريحة كحك



2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ماء فاتر

للتزيين:

سكر بودرة منخول

طريقة عمل الكحك الناعم بالسكر :



فى وعاء كبير ضعى الدقيق و النشا وريحة الكحك والسمسم وقلبيهم ثم ضعي السمنة الساخنة واستمري فى التقليب.

فى بولة متوسطة اخلطي الخميرة مع السكر ورشة ملح واتركيها قليلا ثم ضعيهم على العجينة وقلبي جيدا ثم ضعيهم فى قوالب التزيين الخاصة بالكحك.

شكلي العجين وضعيه فى صاج مدهون بالسمن وادخليه فرن بدرجة حرارة 200 حتى يصبح لونه ذهبي ثم اخرجي الكحك الناعم واتركيه حتى يبرد ثم رشي السكر البودرة ويقدم.