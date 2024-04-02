عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

الكحك
الكحك

يعد الكحك الناعم من أكلات عيد الفطر الأساسية ولكن تكلفة شرائه جاهزا باهظة جدا ففي بعض الأماكن تجاوزت الف جنيه للكيلو.

 

نقدم لكم طريقة عمل الكحك الناعم بالسكر بتكلفة أرخص من المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد .

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

مقادير الكحك الناعم : 
ربع كيلو سمنة بلدي

400 جم دقيق

80 جم نشا

رشة ملح

ملعقة كبيرة ريحة كحك


2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ماء فاتر

للتزيين:

سكر بودرة منخول

طريقة عمل الكحك الناعم بالسكر  : 
 

فى وعاء كبير ضعى الدقيق و النشا وريحة الكحك والسمسم وقلبيهم ثم ضعي السمنة الساخنة واستمري فى التقليب.
فى بولة متوسطة اخلطي الخميرة مع السكر ورشة ملح واتركيها قليلا ثم ضعيهم على العجينة وقلبي جيدا ثم ضعيهم فى قوالب التزيين الخاصة بالكحك.

 

شكلي العجين وضعيه فى صاج مدهون بالسمن وادخليه فرن بدرجة حرارة 200 حتى يصبح لونه ذهبي ثم اخرجي الكحك الناعم واتركيه حتى يبرد ثم رشي السكر البودرة ويقدم.

طريقة_عمل_كعك_العيد_المصري
طريقة_عمل_كعك_العيد_المصري
الكحك الكحك الناعم الشيف سالى فؤاد أكلات عيد الفطر طريقة عمل الكحك الناعم طريقة عمل الكحك الناعم بالسكر طريقة عمل الكحك عمل الكحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

موضوعات متعلقة

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

عشان العيد .. وصفة ترطيب وتفتيح البشرة

فاكهة شهية غير متوقعة تعالج 10 أمراض.. أبرزها الاكتئاب

اليانسون.. عشبة رخيصة جدا تحمي من أخطر الأمراض

طريقة عمل صينية البطاطس القرديحي

ترشيحاتنا

الهلال يضرب الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في دير البلح بغزة

بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون

هاتريك رونالدو| النصر يكتسح أبها بثمانية بدوري روشن السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ