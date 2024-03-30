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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

بسكوت الشاي بلبن
بسكوت الشاي بلبن

يعد تناول بسكويت العيد مع الشاي بلبن من أشهر طقوس الاحتفال بعيد الفطر في مصر لذا تريد الكثير من النساء تعلم طريقة تحضيره فى المنزل.

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نعرض لكم طريقة عمل بسكويت الشاى بلبن من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بسكويت الشاى بلبن:
3 اكواب دقيق
3/4 كوب سكر بودره
3/4 كوب زبدة
2 بيضة
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
فانيليا
لبن حسب الطلب

طريقة_عمل_بسكويت_العيد
طريقة_عمل_بسكويت_العيد

طريقة عمل بسكويت الشاى بلبن:
* يضرب السكر مع الزبدة جيدا ثم نضع البيض مع الفانيليا و يضرب جيدا.

اخلطي النشادر مع البيض فى بولة كبيرة ثم ضعي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح و يخلطوا جيدا و يضاف اللبن تدريجيا حسب الطلب تشكل بماكينة البسكويت .

رصي بسكويت العيد فى صاج مدهون سمنة وادخليه فرن ساخن حتى النضج ولا تتركيه بعد أن تطفى النار وأخرجيه فورا حتى لا يحترق.

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