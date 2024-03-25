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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

صدى البلد

إذا كنت تستعدين لعمل بسكويت العيد بطريقة اقتصادية نقدم لك اليوم طريقة عمل البسكوت بدون بيض.

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
كوب من السكر المطحون الناعم.
كوب من السمن علي زيت الذائب.
ربع كوب جوز الهند ناعم.
ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
كذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة صغيرة من النشادر.
ملعقة صغيرة من رائحة جوز الهند.
رشة ملح.
ربع كوب من عصير البرتقال.

طريقة تحضير بسكويت بدون بيض
يجب الالتزام بتلك الخطوات في طريقة عمل بسكويت بدون بيض نجلاء الشرشابي للحصول على أفضل نتيجة، وهي كالتالي:

نخل الدقيق جيدًا قبل البدء في الوصفة، ويفضل أن ينخل مرتين.
إضافة البيكنج بودر مع رشة من الملح إلى الدقيق.
يتم مزج السكر المطحون مع السمن في طبق عميق آخر، ويتم المزج باستخدام المضرب الكهربائي للحصول على خليط كريمي.
يتم إضافة جوز الهند ورائحة جوز الهند والفانيليا والنشادر إلى خليط السكر والسمن.
نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط السابق بشكل تدريجي ثم نمزج، مع إضافة عصير البرتقال للحصول على خليط متماسك.
نترك العجينة لمدة ربع ساعة لكي ترتاح.
نستخدم ماكينة البسكويت للتشكيل ويوضع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت.
تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبي.
يترك البسكويت حتى يبرد ثم نبدأ في نقله إلى طبق التقديم.

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