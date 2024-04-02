أعاد مصر إلى مكانتها.. برلمانية: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد

قدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على بدء ولايته الثالثة، وأداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، دعمها الكامل للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والعبور بمصر إلى بر الأمان، مضيفة: "نسبة المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية السابقة، والتفوق الواضح للرئيس السيسي في النتائج دليل على وعي وتفهم الشعب المصري للتحديات التي تواجه البلاد".

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى الدور البارز والمواقف السياسية التي اتخذتها مصر إقليميا وعالميا في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة أعادت مصر إلى مكانتها المعروفة.

واختتمت النائبة: "إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم لا تعد ولا تحصى، وجهوده في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وتنمية الاقتصاد، لا ينكرها إلا حاقد وجاحد".