ضبط وإعدام طن ونصف أغذية مخالفة بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية وذلك في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلال الحملة المرور علي المنشآت الغذائية بالزقازيق، والتي أسفرت عن ضبط طن و٢٠٠ كجم فول سوداني، بسبب سوء التخزين وعدم وجود بيانات، كما تم إعدام ٣٢٠ كجم ملح طعام وبلح جاف لوجود تغير في خواصهما الطبيعية، وتم سحب ٨ عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٨ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

شدد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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