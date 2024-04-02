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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 10 آلاف جرعة تحصين دواجن فاسدة بالزقازيق

صدى البلد

 تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، من ضبط 10 آلاف جرعة تحصين دواجن، و63 عبوة أدوية بيطرية فاسدة، قبل ترويجها بمركز الزقازيق.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق.


وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 10 آلاف جرعة تحصين دواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية، و63 عبوة لـ 24 مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق آخر، أكد محافظ الشرقية ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم، من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم، وفقاً للوائح والقوانين؛ للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

من جانبه، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المهندس عامر كمال أبوحلاوة - في بيان - إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وإيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ديرب نجم؛ للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة ديرب نجم البلد وقرى (منشأة صهبرة - صفط زريق - صافور - مناصافور- طحا المرج)؛ وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أوالاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر تعد على شبكة مياه الشرب، و60 محضر تعد على شبكة الصرف الصحي، و5 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، و14 محضر تلاعب بعدادات المياه، بجانب تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات .

وناشد أبوحلاوة، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني، وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : هاتف أرضي 125 - محمول 01205502098 - واتس آب 01205502086

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