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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصاب بمرض نادر.. تامر حسني يتبنى حالة الطفل مصطفى وليد

تامر حسني
تامر حسني

تبنى الفنان تامر حسني حالة الطفل مصطفى وليد المصاب بمرض نادر في جهازه الهضمي الذي تم تغييره وزراعته بالكامل خارج مصر. 

 

 وعاد الطفل مصطفى وليد إلى مصر بحالة شفاء أقرب بالمعجزة الإلهية لشدة صعوبة مرضه ولجميع تنبؤات العملية بالفشل من أكبر الأطباء المتخصصين في العالم و لكن يتدخل الله الأكبر من كل شيء ويكتب الشفاء لهذا الطفل الصغير. 

 

 

و يجعل الفنان تامر حسني أحد أسباب الشفاء بعد تبرعه ومناشدة وزارة التضامن لفتح رقم حساب للتبرع لمصطفى وبالفعل استجابت الوزاري مع جمعية فرصة حياة التي اهتمت وراعت الطفل مصطفى من أول يوم حتى الآن.

ومازال الطفل تحت مظلة جمعية فرصة حياة وسيظل حتى يتعافى بنسبة ١٠٠٪؜  و اليوم كرمت الجمعية النجم تامر حسني على مشواره الإنساني معهم منذ ٤ سنوات وأيضاً على تقديمه لفيلم  (مش أنا ) و كان يتحدث عن صعوبة مواجهة الأمراض النادرة وكيفية  علاجها أو المعايشة معها بتقبل و سلام داخلي. 

تامر حسني النجم تامرحسني حالة الطفل مصطفى مواجهة الأمراض وزارة التضامن

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