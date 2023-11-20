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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أحداث فلسطين.. طبيب يأمر تامر حسني باستكمال حفلاته بعد إصابته بالاكتئاب

تامر حسني
تامر حسني

أمر الدكتور محمد وائل إخصائي الأنف والأذن والحنجرة الفنان تامر حسني للعودة للعمل في اسرع وقت ليخرج من دائرة الإحباط والاكتئاب الحاد التي سيطرت عليه بسبب أحداث فلسطين وتسببت له في أمراض عضوية وخصوصاً وأن جميع الفنانين وجميع المهن عادوا لعملهم.

وبرر الطبيب أن الجميع مسؤولين عن أسر كثيرة وهم مصدر رزقهم الوحيد . 
 

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اعتذار تامر حسني عن جولة عالمية 


والجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني من أول يوم لأحداث غزة اعتذر عن جولة عالمية مكونة من ٢٠ حفلة في مختلف بلدان العالم و٤ حفلات زفاف وأوقف تحضيرات فيلمه القادم وأوقف استكمال إصدار ألبومه الأخيرهرمون السعادة و قام بحملتين تبرعات مع الهلال الأحمر.

كما سخر تامر حسني جميع حساباته على السوشيال ميديا لدعم أطفال وأهل غزه حتى دعم كل من حزن عليهم بكل ما يملك حتى مرض نفسياً هو الآخر . 

تمنياتنا للفنان تامر حسني بالشفاء العاجل و تلبية نداء جمهوره بأن يعود و يطمئنهم على حالته الصحية.

الهلال الأحمر أحداث فلسطين أحداث غزة هرمون السعادة تامرحسنى

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