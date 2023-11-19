مبعدنيش عنك غير الصعب.. تامر حسني يكشف سر عدم حضور زفاف تميم

كشف الفنان تامر حسني -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- سبب عدم حضوره حفل زفاف صديقه الموزع الموسيقي تميم، والذي أقيم أمس السبت 18 نوفمبر.

وكتب تامر حسني، عبر ستوري حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، سالة اعتذار لـ تميم، قائلًا: «تميم حبيبي مبعدنيش عنك غير الصعب، مليون مبروك يا حبيبي ليك ولعروستك الجميلة».

منشور تامر حسني

حفل زفاف تميم

احتفل أمس الموزع الموسيقى تميم اليوم، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي والفنان رامي صبري، وحضر أيضًا الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى.

أعمال تميم

ويحضر الموزع الموسيقي تميم، حاليًا لألبومي النجوم إليسا ومحمد حماقي، رافعا شعار، حيث من المقرر أن يتم إطلاقهما خلال فصل الشتاء المقبل، بعد أن جرى وقف العمل عليها بسبب أحداث القضية الفلسطينية.

أعمال تامر حسني

في سياق آخر كان أحدث أعمال امر حسني، هو فيلم تاج، الذي حقق نجاح كبير وإيرادات عالية بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.