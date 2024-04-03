برلماني أوروبي: السيسي أنقذ 100 مليون مصري من مصير مظلم

هنأ تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنصيبه رئيسا لفترة رئاسية جديدة، واختياره بطل السلام في 2024 ، وفق اختيار برلمان البحر المتوسط؛ لجهوده في حفظ الأمن والسلام.

الرئيس السيسي أنقذ 100 مليون مصري

وأكد خلال تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أنقذ 100 مليون مصري من مصير مظلم، لافتا إلى أن قوة أوروبا من قوة الدولة المصرية.

وصرح تيري مارياني أن الرئيس السيسي وطد علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي، معلقا: شاهدت على الأزمات التي عانت منها مصر خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار تيري مارياني إلى أن مصر تمثل العمق الأمني لأوروبا، ومن دون الاستقرار الأمني للدولة المصرية ستعاني أوروبا كثيرا.



