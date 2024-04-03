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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو قررت تسافر فى إجازة عيد الفطر قريبا.. نصائح مهمة لتحضر شنطتك

نصائح مهمة عند تحضير
نصائح مهمة عند تحضير شنطتك للسفر في إجازة عيد الفطر

يتنظر الكثير من الأشخاص قدوم الأعياد بفارغ الصبر، حيث الأجازات من العمل والسفر للتنزهة والتمتع وإعادة الترابط العائلي والأسري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه النصائح عند تحضير شنطة السفر فى الأجازة.

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نصائح مهمة عند تحضير شنطتك للسفر في إجازة عيد الفطر

كشف موقع إكسبريس عن بعض النصائح المهمة عند تحضير شنطتك للسفر في إجازة عيد الفطر

التخطيط المسبق: قم بعمل قائمة بالأشياء التي تحتاجها للسفر مثل الملابس والمستلزمات الشخصية والأدوات الضرورية. قم بالتخطيط للأنشطة التي ترغب في القيام بها أثناء الإجازة وضمنها الأنشطة ذات الصلة بالعيد.

التحقق من الوثائق: تأكد من أن لديك جميع الوثائق اللازمة للسفر مثل جواز السفر وتأشيرة الدخول إذا كانت مطلوبة. تحقق أيضًا من تنظيم الحجوزات الخاصة بالطيران والإقامة.

الملابس والإكسسوارات: اختر الملابس المناسبة لوجهتك وفصل الصيف، واحرص على اصطحاب ملابس إضافية تناسب أنشطتك المختلفة. لا تنسَ أخذ الإكسسوارات الأساسية مثل النظارات الشمسية والقبعة والواقي من الشمس.

الأغراض الشخصية: تأكد من وضع الأغراض الشخصية الضرورية في حقيبتك مثل المحمول والشاحن والكاميرا والمستحضرات الصحية والأدوية الخاصة بك إن كنت تحتاجها.

النقود والبطاقات: احرص على حمل النقود الكافية لتغطية مصاريفك ومصاريف الطوارئ. قم أيضًا بحمل بطاقات الائتمان والخصم اللازمة للسفر.

الأمتعة اليدوية: لا تنسَ وضع الأغراض القيمة والحساسة في حقيبة اليد الخاصة بك، مثل الهواتف الذكية والمجوهرات والمستندات الهامة.

التأمين الصحي: تأكد من أن لديك تأمين صحي ساري المفعول أثناء السفر، واحرص على حمل بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك.

أدوات السفر: احرص على أخذ الأدوات السفر الأساسية مثل حامل الجوازات والقفل الآمن للأمتعة ووسادة الرقبة وسماعات الأذن.

الترفيه والتسلية: لا تنسَ أخذ بعض الكتب أو المجلات أو الألعاب المفضلة لديك لقضاء وقت ممتع أثناء السفر.

الاستعداد النفسي: استعد نفسيًا للسفر وتمتع بالوقت مع عائلتك وأحبائك، حافظ على الروح العالية واستمتع بتجربة السفر في إجازة عيد الفطر!

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