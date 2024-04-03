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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستبعد نشوب حرب مباشرة بين روسيا والناتو

علم أمريكا
علم أمريكا

قالت المندوبة الأمريكية لدى حلف "الناتو" جوليان سميث، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك حربا ستنشب بين روسيا والناتو في وقت قريب.

وحسب “روسيا اليوم”، أضافت سميث في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مخاطر نشوب صراع عسكري بين روسيا وحلف "الناتو": "يتم بذل الكثير من الجهود لتعزيز دفاعاتنا وقدرتنا على الردع، لكننا لا نعطي إشارة لأي أحد بأن الحرب قادمة".

وتابعت: "حاليا نرى أن روسيا تستثمر بشكل كبير داخل أوكرانيا، وليس لدينا الآن أي مؤشرات أو تحذيرات بأن حربا روسية تلوح في الأفق على أراضي الناتو".

وتعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، أكدت سميث أن واشنطن ليس لديها مثل هذه الخطط حتى الآن.

وقالت سميث "الولايات المتحدة لا تؤيد إرسال قوات غربية للقتال في أوكرانيا، لقد كنا واضحين منذ اليوم الأول: لسنا مهتمين بأن نصبح طرفا في هذا الصراع".

وشددت على أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي ضربات أوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية، زاعمة أن واشنطن تركز على حق الأوكرانيين في الدفاع عن أراضيهم، وطرد الروس منها فقط.

 

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