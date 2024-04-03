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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بالأدلة.. حقيقة انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية بعد 1150 عامًا|القصة الكاملة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

انتقال حكم مصر خارج القاهرة.. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية ثالثة، يوم أمس الثلاثاء 2 من أبريل الجاري، داخل مقر مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الجديدة، مما أثار الجدل حول انتقال حكم مصر خارج عاصمة القاهرة إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأثيرت حالة من القلق في الساعات الماضية، حول انتقال حكم مصر خارج عاصمتها القاهرة، وذلك عقب حلف اليمين للولاية الجديدة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ليتساءل الجميع حول حقيقة انتقال حكم مصر خارج القاهرة عقب 1150 عامًا.

انتقال حكم مصر خارج القاهرة

وكان قد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس عام 2015، بانشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 220 ألف فدان شرقي القاهرة، وانتقلت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية إلى مقرات في العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعل البعض يتساءلون حول حقيقة انتقال حكم مصر إلي العاصمة الجديدة.

وبقرار رقم 314 لسنة 2022، فإن العاصمة الإدارية الجديدة هي جزء من محافظة القاهرة العاصمة الحالية لمصر بموجب الدستور، وذلك عقب صدور القرار وتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة حتي تضم مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

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