6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد،عن قائمة ببعض الأبراج قد تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت، ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن هذه الملاحظات تعتمد على الاعتقادات والتصورات العامة حول الأبراج ولا يمكن استخدامها لتحديد سلوك فردي بدقة.

وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه يجب أن يتم التعامل مع كل فرد على حدة وباحترام لاحتياجاته الفردية:

أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت

أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت

الحوت: يميل الحوت إلى أن يكون حساسًا ورومانسيًا، وقد يشعر بالإهمال العاطفي إذا لم يحصل على الاهتمام والتقدير الكافي من الشريك.

السرطان: يتميز السرطان بأنه حساس ومتعاطف، وقد يشعر بالإهمال العاطفي إذا لم يتم تلبية احتياجاته العاطفية والتقدير من قبل الشريك.

العذراء: قد تشعر العذراء بالإهمال العاطفي إذا لم يتم تقدير تفانيها وجهودها من قبل الشريك، تحتاج إلى الشعور بالتقدير والاعتراف بجهودها المستمرة.

العقرب: يميل العقرب إلى أن يكون عاطفيًا بشكل عميق، وقد يشعر بالإهمال إذا لم يتم تلبية احتياجاته العاطفية والتواصل المثمر مع الشريك.

أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت

الحمل: قد يشعر الحمل بالإهمال العاطفي إذا لم يحصل على الاهتمام والاعتراف الكافي من الشريك يحتاج إلى الشعور بالتواصل والتفاعل العاطفي.

الجدي: يميل الجدي إلى أن يكون متحفظًا عاطفيًا، وقد يشعر بالإهمال إذا لم يتم توجيه الاهتمام والدعم العاطفي الكافي من الشريك.

مهما كان برجك، فإنه من المهم التواصل المفتوح والصادق مع الشريك بشأن احتياجاتك العاطفية، يجب أن يكون لديكما حوار مفتوح لتبادل المشاعر والاحتياجات والعمل معًا على تعزيز الانسجام العاطفي في العلاقة.