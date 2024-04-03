برلماني: الرئيس السيسي بدأ عهد جديد من الإنجازات وجني الثمار

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجديدة والتى تستمر لمدة 6 سنوات ستشهد كم كبير من المشروعات القومية والانجازات وجنى الثمار، خاصة وأن الدولة وضعت رؤية جادة وحاسمة فى التعامل مع العديد من الملفات والقضايا على مدار السنوات الـ10 الأخيرة.

وتابع هندى:" نجحت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة ولم لن يكن يُخيل لأحد أن تتحقق فى عصور بالكامل، وكان الرئيس حريص طوال الوقت على سرعة الانتهاء من المشروعات فى مختلف القطاعات للنهوض بالصناعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، قائلا:" الفترة المقبلة ستكون للتصنيع والانتاج بمختلف فئاته".

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح فى الانتقال بمصر من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، حيث لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس ملامحها بوضوح ودقة وثقة، وذلك وسط التغيرات الإقليمية والدولية المضطربة، نجحت مصر فى الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر، و ماضيه قدما نحو مزيد من فرض الهيبة الخارجية.

وتابع النائب عمرو هندي:" شهدت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورا ملحوظا فى القطاع الصحي، بداية من قانون التأمين الصحى الشامل، حملة 100 مليون صحة، وتطوير البنية التحتية للمنظومة بالكامل، ومن المتوقع ان يكون هناك طفرة كبيرة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.