دعاء 24 رمضان لصلاح الحال وتيسير الأمور

الدعاء يجب ألا ينقطع طوال شهر رمضان في كل وقت طوال الشهر المبارك، لأن الله عز وجل يحب من يلح في الدعاء فيجب علينا اغتنام تلك الفرصة والدعاء بما نشاء سواء قبل اذان المغرب وهو الدعاء الذي لايرد أو في قيام الليل أو التهجد حيث ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داعيا فأستجيب له، فلننتهز الفرصة ونبادر بالدعاء.

دعاء 24 رمضان لصلاح الحال



اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

- أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته.

- اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

- اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

- أسأل الله لكم في ليلة القدر حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة.

- اللهم اختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

- اللهم بلغنا ليلة القدر هي ليلة عظيمة علينا الاستعداد لها جيدا واستغلال هذه الليلة من أولها لآخرها، نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، فهي خير الليالي علينا ان نغتنم ليلة القدر فهي فرصة العام الواحد، وعلى كل تائب أن يتوب ويستغفر ربه ويبعد عن الذنوب والآثام، فرصة لكل من يريد أن يستجيب الله لدعائه أن يكثر من الدعاء في ليلة القدر.

- اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا.

- اللهم اني استفتحت يومي هذا،وليلتى هذه بأنوار الصلاه على سيدنا وحبيبنا محمد فافتح اللهم لي بها مغاليق القلوب والابواب.

- اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عٙيانا وأراه يقظة ومناما، وتقع عين قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه، وأفوز بمناجاته، واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

- اللهم إنى أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى لنا ووالدينا وكل من أحببناهم فيك.

- اللهم فى هذه الأيام المباركة اجعل لنا من عطائك ما يسد عنا أبواب الحزن والضيق ويفتح لنا أبواب السعادة يارب أينما كان الهدى فاجعله طريقنا وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

- اللهم إنه يوم جديد فاكتب لنا فيه ما تتمناه قلوبنا اللهم أرزق قلوبنا في هذا الأيام المباركة برد عفوك وحلاوة حبك وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وخشيتك اللهم اعطنا في هذا الأيام المباركة من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا السوء فوق ما نحذر.

دعاء نهاية رمضان

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب

اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا

اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

يارب إني ستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منه .

اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.