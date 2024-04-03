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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
 

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وقالت “منصور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية مستمرة بسعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل.
 

وأضافت أنه تمت إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع الحد الأقصى للشركات من 70 مليونا لـ 100 مليون جنيه.

مبادرة المالية صدى البلد صباح البلد فاتن عبد المعبود

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