مع اقتراب العيد.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه مع اقتراب موسم الأعياد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات أهمها توفير المزيد من الرءوس لزيادة المعروض من اللحوم وفتح المزيد من المنافذ خلال شهر رمضان وحتى نهاية العيد.

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحدائق والمتنزهات تم تجهيزها لاستقبال الزائرين ومنها حديقة الأسماك في الزمالك وحدائق الحيوان وغيرها.

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن حاليًا يتم العمل على خفض أسعار الدواجن والبيض من خلال مبادرة تستهدف تعظيم الإنتاج وتوفير كيلو الدواجن بـ 95 جنيهًا وطبق البيض بـ 140 جنيهًا.