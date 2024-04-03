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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التراجع مستمر.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

كشف الدكتور خالد مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تفاصيل مبادرة خفض سعر البيض والدواجن بنسبة تصل إلى 15%.

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الكيلو بـ 85 جنيهًا

وقال “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة ضمن المبادرة بـ85 جنيهًا، موضحًا أن هذا السعر شهد انخفاضًا مقارنة بالفترة السابقة، والسعر الذي يصل به الكيلو للمستهلك يختلف من منطقة لأخرى حسب عمليات التنقل ووجود الوسيط في عملية التداول.

 

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن سعر كيلو الدواجن متوقع أن ينخفض على المستهلك بنفس النسبة التي انخفض بها في المزرعة، مشيرًا إلى أن المكسب العادل هو 10 جنيهات للكيلو.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن منافذ الزراعة من أكثر الأماكن التي تبيع بأسعار منخفضة للمستهلك، متابعًا أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليًا والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة أدى إلى هدوء في أسعار الأعلاف، وبالتالي تشجيع المربين على التربية مرة أخرى، وذلك سيؤدي بالتأكيد لاستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.

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