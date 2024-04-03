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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024.
 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024

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انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.21 جنيه للبيع، و47.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 50.75 جنيه للبيع، و 50.63 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.36 جنيه للبيع، و59.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 153.46  جنيه للبيع، و153.08 جنيه للشراء .

 

الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى أسعار الدولار العملات الدولار والعملات

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