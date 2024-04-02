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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

تشغل أسعار الدواجن والبيض  بال كل مواطن، وخصوصًا في موسم شهر رمضان، فهي  من أهم  مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز التفاصيل:
 

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كشف ثروت الزيني نائب رئيس شعبة الدواجن أنه تم عقد اجتماع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع وزير الزراعة، موضحا أن الدواجن الحية والبيض الطازج تباع يوما بيوم ولا يوجد بها أي شكل  من أشكال الاحتكار.

وقال الزيني خلال تصريحات تلفزيونية إن اتحاد منتجي الدواجن والقيادة السياسية يسعيان بتوجيهات مستمرة لتخفيف الأسعار وتم البدء اليوم بتخفيض 15% في أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة.

 

سعر كرتونة البيض


وأوضح أن أسعار الدواجن كانت قد وصلت لـ100 جنيه في المزرعة ولكن بدءا من غد سوف ينخفض سعر الدواجن ليصل إلى 85 جنيها، ويصل سعر البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذة وزارة الزراعة الى 140 جنيها للكرتونة.

وأشار نائب رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الإنتاج والإتاحة السبيل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا حدوث انخفاض آخر في الأسعار خلال أسابيع قليلة.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني المذاع عبر فضائية الأولى، أن الاستهلاك خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 35% عن الطبيعي.

وأكد نائب رئيس شعبة الدواجن، حرص منتجي الدواجن على خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مستشهدًا بإطلاق الاتحاد مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

وذكر أن الصناعة قائمة تحقق اكتفاء ذاتيًا، مطمئنًا المواطنين، أنه خلال أسابيع قليلة سنشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، وأتوقع أنها تكسر 80 جنيهًا بسعر المزرعة.

ومن جانبه، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن كيلو الدواجن في المزرعة بـ 85 جنيها وكرتونة البيض تباع من 140 لـ 145 جنيها.

وقال السيد خلال تصريحات تلفزيونية: "دورة إنتاج الدواجن تأخذ وقتا كي يحدث الانخفاض المطلوب الذي يشعر به المستهلك".

وأضاف: "انخفاض سعر الدواجن في المزرعة ينعكس على انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة".

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