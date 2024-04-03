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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تموضع قيادة سرية خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية

عناصر حزب الله
عناصر حزب الله

أعلنت كتائب حزب الله اللبناني أنها استهدفت تموضع للاحتلال من ضمن مواقع عسكرية يستهدفها الحزب يوميًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر حزب الله أن استهدف موقع لقيادة سرية مستحدثا خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.


يأتي ذلك فيما تحولت المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى حرب جواسيس وتكنولوجيا مع ارتفاع عدد عمليات الاغتيال وقتلى الحزب الذي أعلن قبل أيام عن اغتيال إسرائيل قيادياً في «قوة الرضوان».

وبينما ترفض مصادر قريبة من «حزب الله» الحديث عن عمليات اغتيال مكثفة لقادة في الحزب، جازمة أن القائد الوحيد الذي اغتيل هو وسام الطويل؛ فإنها تلفت إلى أنه «مقابل من يستشهدون في لبنان من عناصر الحزب الذين يتم الإعلان عنهم، هناك أعداد كبيرة من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يُقتلون، إلا أن تل أبيب تتكتم عن إعلان أعدادهم»، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

 

 

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