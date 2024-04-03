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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

1747 قطعة في 15 محافظة.. تفاصيل الطرح الرابع للأراضي السكنية| احجز إزاي؟

صدى البلد

بدأت وزارة الإسكان، الإثنين الماضي، الموافق الأول من إبريل، إجراءات الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم، وذلك للقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، الأمر الذي أثار فضول الكثير من المواطنين المصريين الراغبين في امتلاك قطعة أرض وبناء منازلهم الخاصة… 

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تفاصيل التقديم على أراضي الإسكان للأفراد 

بدأت وزارة الإسكان، مطلع الشهر الجاري، ولمدة شهرين إجراءات الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم، والذي يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

تهدف الحكومة المصرية لتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، دون أية أسبقية سواء ( الدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

1747 قطعة أرض في 15 محافظة 

يضم طرح الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان 1747 قطعة أرض موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة، وفقًا للتالي: 

  • 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن ( 6 أكتوبر- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان)
  • 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن ( برج العرب الجديدة- ناصر الجديدة "غرب أسيوط"- ملوي الجديدة- الفشن الجديدة- أخميم الجديدة).
  • 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن ( السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبا الجديدة).

كيفية حجز قطع الأراضي المطروحة 

يتم حجز قطع الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز لمطالعة قطع الاراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به، ويقوم الراغب بإنشاء حساب جديد ( للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة، مثل 

( الرقم القومي- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي- البريد الإلكتروني- رقم المحمول- العنوان الحالي).

يقوم المتقدم بعد ذلك باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كملة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة ( كروكيات- جدول تفصيلي) 

ثم يقوم المتقدم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها ( إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة إلى قطع الأراضي الأكثر تميزًا- إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذلك إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

يتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطي أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي ( تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وزارة الاسكان أراضي الإسكان للأفراد 6 اكتوبر العاشر من رمضان قطع الأراضى المميزة

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