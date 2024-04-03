فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال قتل 520 منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير

أكد السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أننا ندعم الجهود العربية والدولية، لوقف الصراع، وأن يكون لفلسطين العضوية العاملة في مجلس الأمن.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال قناة أكسترا نيوز، أثناء انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، أنه يقدم الشكر لـ الجزائر، عل ما تقوم به في مجلس الأمن.



وتابع أن جرائم إسرائيل في غزة تعد، فالاحتلال يقوم بذبح الأطفال، والنساء، وأنه على مدار الـ 180 يومًا هناك تدمير للقطاع، وهناك قتل لـ عشرات الأطفال بشكل يومي.

ولفت إلى أن الاحتلال قتل 520 فلسطينيًا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، بوقف إطلاق النار في غزة.

