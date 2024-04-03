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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 60 طن سكر على المواطنين بالقليوبية بسعر 27 جنيها للكيلو

توزيع السكر
توزيع السكر

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية توزيع 60 طن سكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو ، تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.
 

من ناحية أخرى أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح 15 معرضا من معارض أهلا رمضان بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار بين 15 حتى 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.


وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تفقد منتجات تلك المعارض والتى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

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