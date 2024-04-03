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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو صدام: الاهتمام بالزراعة سيساهم في توفير العملة الصعبة ويحسن معيشة الفلاحين

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد امام مجلس النواب اثناء اداء اليمين الدستورية  لفترة رئاسية جديدة بانه سوف يركز في الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات لاستكمال بناء الوطن وتنمية موارده وقدراته

ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له، أن اهتمام الرئيس بالزراعة والتصنيع الزراعي سوف يساهم في توفير العملة الصعبة ويساعد في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي بما يوفر المنتجات الغذائية الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة ويمنع استنزاف النقد الاجنبي في عمليات الاستيراد.

 

وأضاف عبدالرحمن أن للفلاحين والمزارعين عدة طلبات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة اهمها الدعم المعنوي والتوعوي  حيث يطالب الفلاحين بتمثيلهم تمثيل ملائم في الحوار الوطني والمؤتمرات العامه والبعثات الزراعيه ومساعدتهم بكافة الطرق في التمثيل المناسب في   المجالس النيابيه سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات كما يطالبون بمنح الناجحين والمميزين منهم جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه اسوة بباقي فئات المجتمع واقامة عيد الفلاح كل عام برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .


كما يطالبون بالعمل بجدية لتوفير المعلومات اللازمة للزراعة بالوسائل  الحديثة لزيادة الارشاد والتوعية الزراعية باستمرار لاطلاعهم علي أحدث الأساليب الزراعية الحديثة والعمل علي تطوير وتعديل المناهج الزراعيه بالمدارس والكليات الزراعيه بما يواكب العصر الحديث. 

 

وأشار عبدالرحمن إلي أنه وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرقمنة الزراعه يطالب المزارعين بتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره بأسعار مناسبه كما نطالب بدمج المزارعين بكافة السبل المتاحه في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر  ومشروع توشكى  ومشاريع شرق العوينات والريف المصري وتنمية شمال ووسط سيناء
مع العمل علي سرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه للفلاحين بشكل مباشر وغير مباشر كمشاريع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمه كالصرف الصحي والزراعي وانشاء المجمعات الزراعيه وتبطين الترع وميكنة الجمعيات الزراعيه ورقمنة القطاع الزراعي كما يطالبون بالعمل علي تعميم الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل وانشاء صندوق التكافل الزراعي

وأكد ابوصدام علي ضرورة دعم  مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية كتوفير تقاوى الحبوب المعتمدة ودعم المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر مع الاتجاه لدعم واقامة كل المشاريع الصناعيه المرتبطه بالانتاج الزراعي مثل مصانع الغزل والنسيج وعصارات الزيوت ومصانع انتاج الصلصه ومساعدة مشاريع تجفيف الطماطم وانشاء مصانع لتصنيع المركزات والمربات والمجففات من المنتجات الزراعيه والعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين في هذه المجالات لتصنيع المنتجات الزراعيه وزيادة العائد الاقتصادي منها وزيادة فرص العمل للمزارعين مع زيادة الدخل الاقتصادي لهم ولدفع التنميه والازدهار للقطاع الزراعي

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