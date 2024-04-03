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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

محصلتش قبل كده.. أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 ميجابكسل

محصلتش قبل كده..أرخص
محصلتش قبل كده..أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 ميجابكسل

يعد Samsung Galaxy A73 5G أول هاتف من الفئة A من سامسونج يأتي بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري مع شاشة كبيرة سوبر أموليد 120 هرتز مع معالج من كوالكم سناب دراجون 778G.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G :-

• يدعم Samsung Galaxy A73 5G  خاصية الـ NFC .

• يدعم Samsung Galaxy A73 5G  شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف بأبعاد 163.7×76.1×7.6 ملم مع وزن 181 جرام .

• خامات الهاتف من البلاستيك .

• يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة معتمدة IP67 حتى متر لمدة 30 دقيقة .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED Plus وتأتي بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الأعلى الـ 120Hz لإستجابة أفضل بالأخص في أثناء اللعب .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

• الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 778G بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 642L وهو معالج قوي نفس المتواجد في Samsung A52s 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 25 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 .

السعر

يبدأ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 5G من 19 ألف جنيه مصري.

Samsung Samsung Galaxy A73 مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G سامسونج

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