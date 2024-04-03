بتخفيضات تصل إلى 25%.. محافظ بني سويف يتفقد السلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ "مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتموينية" والتي تشرف على تنفيذها بالمحافظة مجموعة عمل مُصغرة شكلها المحافظ بالقرار رقم 486 لسنة 2024 وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها مديري التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، ووحدة التنمية الاقتصادية "مقرر اللجنة "، الإعلام بديوان عام المحافظة ،المتابعة، والتفتيش المالي الإداري.

حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين والاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة.

تفقدالمحافظ فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروع بعض السلاسل التجارية والهايبرات، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوافر 7 سلع استراتيجية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت، وتراوحت التخفيضات في أسعارها ما بين 20 إلى 25 % لمعظم السلع ، و30% تقريباً في بعضها

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وحرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم ، للاستفسار منهم على توافر السلع بالأسعار والجوة المطلوبة وقد أبدى عدد منهم ملاحظات ومطالب فيما يخص توافر بعض السلع الأخرى ،حيث أكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من توافر السلع، مع ضرورة إعلام المواطنين بأماكن تواجد السلع التي يمكن أن تشهد نقصًا في كمياتها ، مكلفا مسؤولي التموين وحماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بتكثيف حملات التموين "صباحي ومسائي"، لمنع صور احتكار السلع الغذائية وغيرها، مؤكدا أهمية توعية المواطنين بأن معظم السلع متوافرة، وأنه على الجميع عدم شراء غير حاجتهم من السلع، وأن يكونوا إيجابيين حيال أي مخالفة او محاولة لاحتكار أو حجب السلع أو المغالاة غير المبررة في أسعارها.

من جهته أشار السكرتير المساعد إلى قرار المحافظ بتشكيل مجموعة عمل مصغرة ،تتولى متابعة والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت .

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف تنفذ مجموعة العمل المصغرة عدد من الإجراءات وأجندة أعمال لتحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية، بهدف تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي تشرف علي تنفيذها بشكل مباشر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل قصاري الجهد في هذا الشأن.

كما يتم متابعة تكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق بأية محاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية، مشيرا إلى أنه يتم عرض نتائج الاجتماعات اليومية لمجموعة العمل المصغرة على محافظ بني سويف، وذلك للتوجيه بما يلزم حيالها، بجانب أنه يتم رفع تقرير عن الموقف السلعي للـ 7 سلع استراتيجية لوزارة التنمية المحلية والتي بدورها ستقوم برفعه لرئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية _مشرف المعارض والأسواق ، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ومسؤولو الشركة المصرية لتجارة الجملة والتموين والوحدة المحلية وحماية المستهلك.