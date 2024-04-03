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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 إبريل.. رصد ظاهرة كسوف الشمس من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بعملية رصد لظاهرة كسوف الشمس وذلك في الثامن من إبريل المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة.

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وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من عملية الرصد من داخل الكلية هو زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية ، فضلاً عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، حيث يرافق عملية الرصد تعريف بالظاهرة والإجابة على أسئلة  الطلاب المشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن كسوف الشمس  يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي  القمر بظله على سطح الأرض، فيحدث بذلك أحد 3 أنواع من الكسوف، تختلف فيما بينها بكيفية حجب القمر لأشعة الشمس .

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