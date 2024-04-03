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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سبل التعاون المشترك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، اللواء أ د مهندس إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في عدة مجالات لخدمة العملية التعليمية وأبناء المحافظة.

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ورحب محافظ الغربية بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين المحافظة والأكاديمية البحرية بما يحقق الفائدة لأبناء محافظة الغربية.

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من جانبه أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجهود محافظ الغربية وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الغربية على مد جسور الصلة والتعاون مع الأكاديمية البحرية في العديد من المجالات.

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وفي نهاية اللقاء اهدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية درع المحافظة لرئيس الاكاديمية البحرية ، واهدى رئيس الاكاديمية درع الاكاديمية لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذوله .

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