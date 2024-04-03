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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ تقرر الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية

صدى البلد

قررت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وطالبت بعض الأعضاء بتعزيز الالتزام بخفض الإنتاج وذلك في الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء.

وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعها اليوم عبر الإنترنت، وذلك بهدف دارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.
   

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واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو حزيران لدعم السوق.

وعندما ينتهي سريان التعهدات الطوعية في نهاية يونيو، يعود إجمالي تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يومياُ كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة بداية من عام 2022.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشار تحالف أوبك+ إلى "الامتثال الكبير" للأعضاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعهدوا بها، إلا أنه قال إن بعض الدول وعدت بتعزيز التزامها وتقديم تقارير عما تحرزه.

وأضاف البيان: اللجنة رحبت بتعهدات العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل وكذلك التعويض عن أي زيادة في الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.

وتابع: الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط تعويضات مفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من يونيو، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لأوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.   

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