إبراهيم سعيد: أقسم بالله لو بنافق كان زماني رئيس اتحاد الكرة

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحه له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية".

وتابع إبراهيم سعيد، ان : "أحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".