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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وسط فرحة تعلو الوجوه.. سلامة يتناول الإفطار مع العاملين في جامعة الأزهر

سلامة يتناول الإفطار
سلامة يتناول الإفطار مع العاملين في جامعة الأزهر

وجه  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لجهودهما المخلصة وعنايتهما الدائمة والمستمرة بالطلاب الصائمين من غير المقيمين في المدينة الجامعية منذ بداية شهر رمضان المبارك بداية من مائدة الجامع الأزهر الشريف، ومائدة قطاع الدَّراسة، ومرورًا بمائدة فرع البنين بالمخيم الدائم، وصولًا إلى المائدة الرمضانية بفرع البنات.

سلامة يتناول الإفطار مع العاملين في جامعة الأزهر

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الإفطار الجماعي للعاملين في جامعة الأزهر، الذي عقد بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى اسرة جامعة الأزهر بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد شهر رمضان المبارك علينا جميعًا بكل الخير.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى المخلصين من أبناء الجامعة الذين أسهموا بجهد كبير في إعداد وتنظيم ومتابعة هذه الموائد الرمضانية على مدار الشهر الكريم.

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وعقب الانتهاء من تناول الإفطار حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، موجهين الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وللدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لحرصه الشديد على تناول الإفطار وسط أسرة الجامعة من العاملين، إضافة إلى حرصه على تناول الإفطار وسط أبنائه من الطلاب والطالبات (مصريين - وافدين) مما يعكس الجو الأسري داخل جامعة الأزهر.

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