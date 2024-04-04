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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه في يوم|قفزة غير متوقعة لأسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يكثر البحث عن سعر الذهب قبل العيد، خاصة بعد أن شهد سوق المعدن الأصفر قفزة بالأمس ، على خلفية ارتفاع تاريخي لسعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى ما يزيد على 2300 دولار لأول مرة في تاريخ التعاملات لتسجل 2331 دولارا.

وقفز سعر الجرام عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، فبعد أن سجل نحو 3060 جنيها بعدما قفز إلى 3125 جنيها ، فيما تحرك الجنيه الذهب أيضا بنحو 300 جنيه، بينما يلامس الجرام من عيار 18 الشهير نحو 2700 جنيه مجددا.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 الآن 

وسجل سعر عيار 18، تحركا ليسجل 2678 جنيها للشراء، كأقل سعر للشراء، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

سعر عيار 21 اليوم الخميس 4-4-2024، من الاكثر بحثا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وبالرغم من الزيادة يعتبر الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن 

وزاد الجنيه الذهب خلال ساعات بنحو 300 جنيه، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

الذهب 

سجل الجنيه الذهب تحركا ليبدأ من نحو 5000 جنيه بعد 24,720 جنيه للشراء، بفارق نحو 300جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر :3571.5 جنيه للشراء و 3542.75 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,090 جنيها للشراء و 3100 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2678.5 جنيهًا للشراء و 2657.25 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2083.25 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 25000 جنيها للشراء و 24800 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب، يهم المشترون وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

سعر مصنعية الذهب المستعمل يبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى وليست كبيرة مثل المشغولات.

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